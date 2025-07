POL-S: Trickdieb bestiehlt Seniorin in Wohnung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Sonntagabend (20.07.2025) in einer Wohnung am Prießnitzweg ereignet haben soll. Ein Anwohner alarmierte gegen Mitternacht die Polizei, nachdem er in einer Wohnung Hilfeschreie hörte. Bei Eintreffen der Beamten lag der 88-Jährige in seiner Wohnung. Offenbar soll ein Unbekannter, der sich als Buchverkäufer ausgab, bereits in den ...

mehr