Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Kleinbrand in Mehrfamilienhaus Am Sonntag, den 22.06.2025, musste die Feuerwehr gegen 14:30 Uhr in die Harmer Straße ausrücken. Hier schlugen Flammen innerhalb einer Wohnung aus einer Strom-Abzweidose und verursachten geringen Sachschaden. Steinfeld - Diebstahl eines Rasenmähertraktors In der Zeit von Samstag, den 21.06.2025, 18:30 Uhr bis Sonntag, den 22.06.2025, 08:00 Uhr, ...

