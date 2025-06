Cloppenburg/Vechta (ots) - Höltinghausen - Abfalltonne und Holzreste geraten in Brand Am Sonntag, den 22.06.2025, gerieten gegen 07:40 Uhr eine Altpapiertonne und Holzreste an einer Garage stehend aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek rückte in den Hainbuchenweg aus und löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden. Lindern - ...

