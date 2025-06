Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis (Nachtrag)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Ramsloh - Veranstaltung "Saterland Open-Air 2025"

Am 20.06.2025 startete das zweite "Saterland Open-Air" auf dem Sportplatz in Ramsloh. Über zwei Tage hinweg sorgten mehrere Live-Acts für gute Stimmung. Bei bestem Wetter feierten am gestrigen Haupttag mehrere tausend Besucher in friedlichem Umfeld. Die Veranstaltung wurde durch die Polizei begleitet - ein Eingreifen war zu keinem Zeitpunkt erforderlich. Hierdurch ergab sich die Möglichkeit, in einen tollen Austausch mit den Festivalbesuchern sowie allen teilnehmenden Personen zu kommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell