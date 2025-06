Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 21.06. - 22.06.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kontrolle von "Autoposer" Am Samstagabend, 21.06.2025, in der Zeit von 22:45 Uhr bis 23:50 Uhr konnten durch Beamte der Polizei Cloppenburg im Stadtgebiet gleich vier Fahrzeuge kontrolliert werden, die auf der Emsteker Straße zwischen dem Kreisel Fritz-Reuter-Straße und der Kreuzung Werner-Eckart-Ring unnütz hin- und herfuhren. Gegen die sogenannten "Autoposer" wurde jeweils ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 21.06.2025, um 06:55 Uhr ereignete sich auf der Soestenstraße in Cloppenburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 68-jähriger Böseler wollte mit seinem PKW von einem Parkplatz kommend auf die Soestenstraße aufbiegen und übersah dabei die von rechts kommende 26-jährige Radfahrerin aus Cloppenburg. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste sie ihr Fahrrad stark ab und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Sachschaden entstand nicht. Cloppenburg - Diebstahl aus PKW Am Samstag, 21.06.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter an der Cappelner Straße auf dem Parkplatz eines Pflanzenhandels eine Handtasche, sowie eine Einkaufstasche aus einem dort geparkten PKW. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Emstek - versuchter Einbruchdiebstahl In der Zeit von Freitag, 20.06.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 21.06.2025, 09:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf den Wertstoffhof der Gemeinde Emstek am Lüttkenkamp ein und versuchten dort das Schloss eines Containers mit Elektroschrott gewaltsam zu öffnen. Es blieb letztlich beim Versuch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emstek unter 04473/932180 zu melden. Löningen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am 21.06.2025 um 20:48 Uhr ereignete sich auf der Bundestraße 213 in Löningen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 58-jährige Löningerin wollte mit ihrem PKW-Wohnwagen-Gespann die Bundesstraße 213 von der Straße Mühlenbachtal aus kommend in Richtung Benstrup überqueren. Dabei übersah sie den von rechts kommenden PKW einer 21-jährigen Löningerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro beziffert.

