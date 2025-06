Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Polizei-Fußball-EM der Damen in Lohne - Platzierungsspiele - Bilder vom Halbfinale Deutschland gg. Österreich

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Nachmittag ging es für Schweden und Norwegen um den 5. Platz, die Niederlande und Irland versuchten sich noch auf Platz 7 zu retten. Schweden und Norwegen lieferten sich ein spannendes Spiel. Diese Partie, die für die beiden Mannschaften einem Schalke-Dortmund-Derby gleicht, war ein Kopf-an Kopf Rennen. Nachdem Schweden den ersten Treffer erzielte, ging Norwegen in der 2. Halbzeit in Führung. Norwegen blieb überlegen und das zeigt sich auch im Endergebnis von 2:1. Die Partie der Niederlande gegen die Iren kam nur schleppend in Gang. In die Halbzeitpause gingen die Niederländer führend. Den Iren gelang auch in der 2. Halbzeit kein Gegentreffer, die Niederlande erhöhten auf 2:0 und so endete auch die Partie.

Platz 5 - 8 stehen somit fest:

8. Irland 7. Niederlande 6. Schweden 5. Norwegen

Morgen kommt das spannende Finale - wir sind gespannt!

