POL-CLP: Polizei-Fußball-EM der Damen in Lohne - Spielbericht - 4. Spieltag - Der Tag der Halbfinalspiele ist vorbei, die Teilnehmerinnen fürs Finale stehen fest.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Sachbeschädigung an Gartenhütte In der Nacht von Donnerstag, 19.06.2025, 16:00 Uhr auf Freitag, 20.06.2025, 07:45 Uhr wurde die Scheibe einer Gartenhütte an der Hammeler Straße in Lastrup beschädigt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Lastrup unter 04472/932860 entgegen. ...

mehr