Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 20.06. - 21.06.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Sachbeschädigung an Gartenhütte In der Nacht von Donnerstag, 19.06.2025, 16:00 Uhr auf Freitag, 20.06.2025, 07:45 Uhr wurde die Scheibe einer Gartenhütte an der Hammeler Straße in Lastrup beschädigt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Lastrup unter 04472/932860 entgegen. Lastrup - Trunkenheit im Verkehr Durch aufmerksame Bürger wurde am Freitag, 20.06.2025, um 22:34 Uhr ein Fahrzeugführer gemeldet, der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Durch Beamte der Polizei Cloppenburg konnte ein 39jähriger Lastruper kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, zudem wurde von ihm eine Blutprobe entnommen. Molbergen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Am Freitag, 20.06.2025, um 14:30 Uhr ereignete sich auf der Peheimer Straße in Molbergen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 17-jähriger Molberger beabsichtigte mit seinem Kleinkraftrad von einer Bushaltestelle kommend nach links auf die Peheimer Straße in Richtung Molbergen aufzufahren. Dabei übersah er den von links kommenden PKW eines 28-jährigen Molbergers. Bei dem Zusammenstoß wird der Fahrer des Kleinkraftrades leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell