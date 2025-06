Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - PKW verunfallt alleinbeteiligt / Beifahrer verletzt

Am Donnerstag, den 19.06.2025, befuhr eine 23-jährige PKW-Führerin aus Friesoythe gegen 17:40 Uhr eine unbefestigte Nebenstrecke bei Riege-Wolfstange in Fahrtrichtung Altenoythe. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über den PKW. Beim Bremsversuch kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und kam abschließend vor einem Baum zum Stillstand. Der 16-jährige Beifahrer aus Friesoythe wurde hierbei leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden.

Barßel - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Donnerstag, den 19.06.2025, befuhr eine 27-jährige PKW-Führerin aus Barßel gegen 13:30 Uhr die Straße Zum Walde in Harkebrügge in Fahrtrichtung Loher Straße. Im Verlauf kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden 28-jährigen PKW-Führer aus Wilhelmshaven. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Frontalzusammenstoß leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den nicht mehr fahrbereiten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11000,- EUR.

Saterland / Ramsloh - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 19.06.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten PKW BMW auf dem Parkplatz des Rathauses in Ramsloh. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000,- EUR. 202500724041

