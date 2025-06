Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Polizei-Fußball-EM in Lohne - Deutschland gewinnt 6-0 gegen die Niederlande - auch Großbritannien zieht ins Halbfinale ein

Cloppenburg/Vechta

Am letzten Spieltag der Gruppenphase musste sich Deutschland den Niederländerinnen stellen. Der Trainer des deutschen Teams setzte sein Vertrauen bei diesem Spiel in die Spielerinnen, die bisher noch nicht so viel Spielzeit hatten. Als feststehender Gruppensieger spielten unsere Frauen souverän mit zwei Toren von Leonie Krump und ohne Gegentor bis zum Ende der ersten Halbzeit. Nachdem sich die Spielerinnen kurz erholt hatten, zeigte sich in der zweiten Hälfte, dass sie nun richtig eingespielt waren. Dörthe Hoppins (NRW) erhöhte auf 3-0, gefolgt von Leonie Krump mit dem 4-0. Damit der Torjubel nicht abflachte, schloss Dorte Hoppius noch zwei weitere Tore, so dass Deutschland gegen die chancenlosen Niederländerinnen mit 6-0 gewann.

Das zweite Spiel am Donnerstagvormittag bestritten Großbritannien und Schweden. Die Britinnen gingen schnell in Führung, die Schwedinnen glichen genauso schnell wieder aus. Vor der Halbzeitpause hielt die Britische Torhüterin einen Elfmeter. Im zweiten Durchgang fiel kein weiteres Tor, so dass es beim 1-1 blieb.

Mit diesem Ergebnis konnte Großbritannien als Gruppenzweiter hinter Deutschland ins Halbfinale einziehen. Schweden spielt um Platz 5, die Niederlande um Platz 7.

Die Halbfinalspiele finden am Samstag um 10.30 Uhr im Heinz-Dettmer-Stadion (Großbritannien) und bei Amasyaspor Lohne (Deutschland-Spiel) statt. Die Platzierungsspiele um Platz 5 und 7 finden um 15.00 Uhr statt.

