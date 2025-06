Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta / Lohne - Mehrere Firmentransporter aufgebrochen

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Dienstag, den 17.06.2025 (19:00 Uhr) bis Mittwoch, den 18.06.2025 (05:50 Uhr) auf das Gelände einer Firma an der Gutenbergstraße. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu drei Firmentransportern. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar.

Am Mittwoch, den 18.06.2025, in der Zeit zwischen 03:40 Uhr und 03:48 Uhr begaben sich des Weiteren unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Petersburger Straße. Hier schlugen sie eine Fensterscheibe eines Transporters ein und entwendeten von der Ladefläche diverses Werkzeug.

Weitere drei Transporter wurden im gleichen Zeitraum auf dem Hinterhof einer Firma am Vardeler Weg aufgebrochen. Hier konnte nach bisherigen Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt werden.

In der Nacht auf Mittwoch kam es zudem zu einem Aufbruchversuch eines Transporters auf dem Grundstück einer Firma An der Urlage (Lohne). Gegen 00:22 Uhr wurden verdächtige Personen auf dem genannten Grundstück festgestellt und entfernten sich im Anschluss mit einem PKW.

In allen Fällen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - PKW aufgebrochen / Werkzeug entwendet

In der Zeit von Dienstag, den 17.06.2025 (22:00 Uhr) bis Mittwoch, den 18.06.2025 (06:30 Uhr), verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem PKW in der Marschstraße. Hieraus wurde diverses Werkzeug entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Dinklage - Diebstahl aus Transporter und Lagerhalle

In der Zeit von Dienstag, den 17.06.2025 (18:00 Uhr) bis Mittwoch, den 18.06.2025 (06:30 Uhr) begaben sich unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände einer Firma Am Bählinger Bach. Dort öffneten sie gewaltsam die Fensterscheibe eines Firmentransporters und gelangten an Diebesgut. Weiterhin verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle. Auch hier wurde Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Visbek - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht zu Mittwoch, den 18.06.2025, brach ein unbekannter Täter gegen 03:50 Uhr gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Schützenstraße auf und nahm den Inhalt an sich. Anwohner wurden darauf aufmerksam. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung, eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - Mofafahrer zu schnell und unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, den 18.06.2025, wurde ein 34-jähriger Mofafahrer im Bereich der Dinklager Landstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war er aufgrund einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit wahrgenommen worden. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand (Kokain und THC). Die Mofa wurde zur Feststellung der Maximalgeschwindigkeit auf einem Prüfstand sichergestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Ihn erwarten nun Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell