Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Betrunkener Fahrradfahrer kollidiert mit PKW

Am Mittwoch, den 18.06.2025, verließ eine 23-jährige PKW-Führerin aus Esterwegen rückwärts eine Grundstückseinfahrt an der Schwaneburger Straße und war im Begriff, auf dieser anzufahren. In diesem Moment kam ihr ein 31-jähriger Friesoyther auf einem Fahrrad entgegen und wechselte unvermittelt vom Geh- und Radweg der Schwaneburger Straße auf die Fahrbahn. Hier kollidierte er mit dem PKW der Frau und verletzte sich leicht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Fahrradfahrer ein Atemalkoholwert in Höhe von 2,08 Promille nachgewiesen. Eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens war die Folge.

Bösel - Diebstahl aus Lagerhalle

In der Zeit von Dienstag, den 17.06.2025 (17:00 Uhr) bis Mittwoch, den 18.06.2025 (06:00 Uhr), verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Firmenhalle an der Hermann-Zur-Lage-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte Werkzeug als Diebesgut erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter 04494/922620 entgegen.

