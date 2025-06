Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Barßel - Versuchter Betrug im Rahmen eines Schockanrufes / Bankmitarbeiter aufmerksam

Am Dienstag, den 17.06.2025, erhielt eine ältere Frau im Bereich Barßel einen Schockanruf, indem ein vermeintlicher Polizeibeamter einen hohen fünfstelligen Geldbetrag forderte, um die Tochter der Frau aus dem Polizeigewahrsam herauszulösen. Als die Frau den gewünschten Geldbetrag bei einer Bank abholen wollte, wurde ein aufmerksamer Bankmitarbeiter misstrauisch und klärte den Sachverhalt auf.

In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta erneut auf folgende präventive Hinweise hin:

- Legen Sie im Kontext solcher Telefonate auf! - Verifizieren Sie Sachverhalte mit den in Rede stehenden Angehörigen über die Ihnen bekannten Telefonnummern - Seien Sie misstrauisch gegenüber fremden Rufnummern bzw. Anrufern - Wenn Sie Personen am Telefon nicht zuordnen können, legen sie auf. - Geben Sie niemals Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Sprechen Sie Familienangehörige oder Ihnen nahestehende Personen an und schildern den Sachverhalt - Übergeben Sie niemals Wertsachen oder Geld an unbekannte Personen - Setzen Sie sich im Zweifel mit Ihrer örtlichen Polizei in Verbindung

Diese und weitere Informationen zum Thema "Schockanrufe" können unter www.polizei-beratung.de abgerufen werden.

Barßel - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, den 17.06.2025, befuhr ein unbekannter PKW-Führer gegen 15:00 Uhr die Schleusenstraße und beabsichtigte nach links auf die Hauptstraße abzubiegen. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte und von links kommende 54-jährige PKW-Führerin aus Rhauderfehn. Nach einem Zusammenstoß wendete der unbekannte Verkehrsteilnehmer und flüchtete über die Schleusenstraße in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug der 54-Jährigen verblieb nicht mehr fahrbereit an der Unfallstelle. Der Sachschaden wurde auf ca. 5000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Barßel - Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Am Dienstag, den 17.06.2025, wurde die Polizei gegen 20:45 Uhr zu einer gemeldeten "Schlägerei" auf dem Gelände einer Schule an der Westmarkstraße gerufen. Vor Ort waren mehreren Personen, darunter auch Kinder und Jugendliche, anwesend. Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Barßel wurde zuvor bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen zum Sachverhalt wurden aufgenommen.

Bösel - Brand eines Grills / Zaun und Holzhütte beschädigt

Am Dienstag, den 17.06.2025, wurde der Freiwilligen Feuerwehr Bösel gegen 18:15 Uhr ein Brand auf einem Grundstück im Ligusterweg gemeldet. Ein dortiger Bewohner hatte einen Grill entzündet. Aus ungeklärter Ursache griff von dort ein Feuer auf einen Zaun und eine Holzhütte über. Das Feuer konnte selbstständig gelöscht werden, die Feuerwehr Bösel musste nicht mehr eingreifen.

