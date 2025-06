Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl aus Schulgebäude

In der Zeit von Freitag, den 13.06.2025 (14:30 Uhr) bis Sonntag, den 15.06.2025 (16:00 Uhr), gelangten unbekannte Täter über den Seiteneingang einer Schule im Alter Postweg in die Räumlichkeiten eines Werkraumes. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände, unter anderem zwei E-Roller. Im Nachgang konnte ein Roller verbrannt auf einem Sportplatz an der Ringstraße/Birkenallee, der andere beschädigt in einem Baustellenbereich in der Goethestraße aufgefunden werden. Der Schaden wurde auf ca. 5500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Emstek - Berauscht am Straßenverkehr teilgenommen

Am Dienstag, den 17.06.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 17:40 Uhr einen 45-jährigen PKW-Führer aus Emstek auf der Hauptstraße in Halen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle verdichteten sich die Hinweise darauf, dass der PKW-Führer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Cappeln - PKW und Fahrradfahrer stoßen zusammen

Am Dienstag, den 17.06.2025, befuhr ein 58-jähriger PKW-Führer aus Emstek die Große Straße in Richtung Ortsausgang. Als er nach rechts in die Dr.-Niemann-Straße einbiegen wollte, übersah er einen entgegen kommenden bzw. kreuzenden 57-jährigen Fahrradfahrer aus Cappeln. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Cappelner leicht. Es entstand geringer Sachschaden an den Fahrzeugen.

Garrel - PKW und Mofafahrer stoßen zusammen

Am Dienstag, den 17.06.2025, befuhr ein 26-jähriger PKW-Führer aus Emstek die Varrelbuscher Straße in Richtung Garrel. Als dieser nach links in die Industriestraße abbiegen wollte, übersah er einen 15-jährigen Mofafahrer aus Garrel, welcher den Einmündungsbereich kreuzte. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Garreler leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 4500,- EUR.

