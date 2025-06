Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer nach Alleinunfall schwerverletzt

Altenbeken (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Adenauerstraße in Altenbeken hat sich am frühen Donnerstagabend, 12. Juni, ein 48-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der Mann fuhr gegen 17.25 Uhr auf einer Kawasaki hinter einem VW Golf in Richtung Ortskern Altenbeken. Wahrscheinlich erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 31-jährige VW-Fahrer abbremste, um nach links in die Straße Am Stapelsberg einzubiegen. Der Motorradfahrer bremste nun seinerseits stark ab, verlor die Kontrolle über die Kawasaki und stürzte zu Boden. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam es nicht. Der 48-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden am Motorrad beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

