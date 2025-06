Polizei Paderborn

POL-PB: Senior wird Opfer eines Kryptowährungsbetrugs

Kreis Paderborn (ots)

(md) Am Mittwoch, 11. Juni gegen 17.11 Uhr wurde ein 84-jähriger Senior im Kreis Paderborn Opfer eines Kryptowährungsbetrugs.

Der Mann war in einer Fernsehsendung auf das Unternehmen "BOLGAR LTD" aufmerksam geworden und wollte über das Unternehmen in Kryptowährung investieren. Er nahm per Mail Kontakt auf. Daraufhin meldete sich per Mail und auch telefonisch eine angebliche Mitarbeiterin des Unternehmens. Der ältere Herr überwies anschließend per Kreditkarte den geforderten Geldbetrag an die ihm genannte IBAN und gab der angeblichen Mitarbeiterin seine vollständigen Kreditkartendaten. Als Fotos seines Personalausweise gefordert wurden, wurde der Mann misstrauisch und beendete die Kommunikation. Der Senior ließ seine Karte sofort sperren und benachrichtigte die Polizei. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei rät, ältere Angehörige über verschiedene Arten des Betrugs aufzuklären, auch wiederholt. Informationen hierzu gibt es im Internet: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell