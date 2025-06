Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN: Verkehrskontrollen der vergangenen Woche - Fahrzeugführende unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Kreis Paderborn (ots)

(md) Von Mittwoch, 04. Juni bis zum gestrigen Donnerstag, 12. Juni führte der Verkehrsdienst der Paderborner Polizei die wöchentlichen, kreisweiten Verkehrskontrollen durch. Auffällig war hier, dass einige Fahrzeugführende unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren. Die Fahrten endeten mit einer Blutprobe und entsprechender Anzeige.

Direkt zu Beginn des Einsatzzeitraumes hielten die Beamten einen 34-jährigen Mann mit seinem Kleinkraftrad auf der Detmolder Straße in Paderborn an. Versicherungskennzeichen und Betriebserlaubnis waren vorhanden, allerdings war sich der junge Mann scheinbar der Wichtigkeit eines gültigen Führerscheines nicht bewusst - der fehlte. Dementsprechend ging sein Weg zu Fuß weiter, die Polizisten fertigten eine Strafanzeige.

Tags darauf gab ein 50 Jahre alter Pkw-Fahrer bei einer Kontrolle an der Detmolder Straße in Bad Lippspringe zu, Cannabis konsumiert zu haben, und zwar mehrfach. Er musste zur Blutprobe und bekam eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Dasselbe galt am Abend des Tages für einen 36-jährigen Paderborner, der mit seinem Elektrokleinfahrzeug die Warburger Straße in Paderborn befuhr, dies auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Am Freitag, 06. Juni gegen 15.49 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung an der Detmolder Straße/Ecke Herbert-Schwiete-Ring ein VW Bora aus Minden auf. Die Blinkerleuchten erschienen wegen eines zu schnellen Intervalls einen Defekt aufzuweisen. Es lag vermutlich nur ein Defekt des Blinkerrelais vor. Der 27-jährige Fahrer aus Bad Oeynhausen stand jedoch unter Betäubungsmitteleinfluss und hatte die Kennzeichen seines zugelassenen Autos für eine kurze Ausfahrt an den nicht zugelassenen Bora geschraubt. Dies fiel bei den weiteren Ermittlungen auf. Auch hier endetet die Fahrt mit einer Blutprobe, einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Drogenkonsums und einer Strafanzeige wegen Urkundenfälschung.

Am Dienstag dieser Woche, 10. Juni gegen 12.05 Uhr, kontrollierten die Einsatzkräfte auf der L776 einen Klein-LKW aus Essen, um die Ladungssicherung zu begutachten. Bei der routinemäßigen Kontrolle fiel auf, dass der Wagen seit Januar 2025 die erforderliche Pflichtversicherung nicht mehr aufwies. Die Beamten entsiegelten die Kennzeichen vor Ort, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 52-jährigen Fahrer und Halter ein.

Am Donnerstagmorgen, 12. Juni, wurden zwei Personen auf einem Leih-E-Scooter in der Gieferstraße in Paderborn gestoppt. Auch hier darf nur alleine und nicht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 29-jährige aus Warburg stammende Mann am gleichen Tag um Mitternacht seinen letzten Joint geraucht hatte. Er musste den Roller abstellen und mit zur Blutentnahme auf die Wache.

Gegen 10.50 Uhr hielt ein Kradfahrer des Verkehrsdienstes ein Auto auf der Steubenstraße in Paderborn an. Auch hier war der 32 Jahre alte Paderborner unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs. Er musste seinen PKW stehen lassen und wurde zur Wache gebracht. Hier wurde er einer Blutprobe unterzogen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

#LEBEN bringt die Anstrengungen der Polizei, schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren, auf den Punkt. Zugleich soll #LEBEN daran erinnern, worauf es bei der Teilnahme am Straßenverkehr ankommt: Auf sichere Mobilität.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell