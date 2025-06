Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten (ots)

(mh) Nach einem Unfall mit Flucht an der Straße Am Wallgraben in Salzkotten sucht die Polizei Zeugen.

Ein 14-jähriger Junge war am Dienstag, 10. Juni, gegen 20.05 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Radweg in Richtung Thüler Straße unterwegs. Als er an der Ausfahrt eines Restaurants vorbeifuhr, bog von dort aus ein Auto auf die Straße ab. Es kam zum Zusammenstoß. Der 14-Jährige blieb unverletzt, aber an seinem E-Scooter entstand Sachschaden. Der unbekannte Autofahrer flüchtete im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Die Automarke oder ein Kennzeichen sind nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen und dem Fahrer geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell