POL-HOM: Verkehrsunfall zwischen PKW mit Fahrrad

Homburg (ots)

Am 17.09.2024, zwischen 10:50 Uhr und 11:00 Uhr, hatte sich an der Kreuzung Talstraße / Gerberstraße in Homburg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin ereignet. Die PKW-Fahrerin hatte die Gerberstraße in Richtung Talstraße befahren und an der besagten Kreuzung zunächst verkehrsbedingt angehalten. Im Anschluss kam es zur Kollision mit einer von links kommenden Fahrradfahrerin, die hierbei zu Fall kam und sich augenscheinlich leicht verletzte (Hautabschürfungen am Bein). Die Fahrradfahrerin entfernte sich anschließend, ohne ihre Personalien anzugeben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

