POL-PB: Auto kollidiert mit zwei Bäumen

Paderborn (ots) - (mh) Nach einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Halberstädter Straße in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Der unbekannter Täter nutzte zwischen Mittwoch, 04. Juni, 10.00 Uhr, und Mittwoch, 11. Juni, 18.50 Uhr, die Abwesenheit des Bewohners, um über ein Fenster in die Wohnung zu gelangen. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. ...

mehr