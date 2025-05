Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Ins Gesicht geschlagen und geschubst

Kassel (ots)

Zwei Personen gerieten am Sonntag (11.5 / 17:00 Uhr) am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe in einen handfesten Streit.

Im folgenden Sachverhalt schlug ein 50-jährige Deutscher seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht und schubste ihn.

Durch den Stoß stürzte der 47-jährige Geschlagene unglücklich auf ein Geländer und zog sich leichte Verletzungen im Rippenbereich zu. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 - 81616 0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell