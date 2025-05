Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Sicherheitstag in Wetzlar: Präventionsveranstaltung am Bahnhofsvorplatz und im Nahverkehr

Wetzlar (ots)

Anlässlich eines länderübergreifenden Sicherheitstags zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum veranstalten Sicherheitsbehörden gemeinsam mit der DB Sicherheit am Dienstag, den 13. Mai 2025, eine groß angelegte Präventionsaktion in Wetzlar. Die Veranstaltung findet in der Zeit von 12 bis 16 Uhr am Bahnhofsvorplatz, in Stadtbussen sowie im öffentlichen Nahverkehr der Deutschen Bahn statt.

Ziel der Aktion ist es, das Sicherheitsbewusstsein zu stärken und das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern zu suchen. Am gemeinsamen Informationsstand am Bahnhof Wetzlar erhalten Interessierte - darunter auch viele Schülerinnen und Schüler - wichtige Hinweise zu den Themen Zivilcourage, Opferschutz sowie dem Umgang mit Gewalt im öffentlichen Nahverkehr.

Begleitet wird die Veranstaltung durch sichtbare Präventionsstreifen der Bundespolizei, Landespolizei, Stadtpolizei und DB-Sicherheit, die in regionalen Zügen und Bussen unterwegs sind. Die Organisatoren möchten gemeinsam mit der Bevölkerung ein aktives Zeichen für mehr Sicherheit und Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum setzen.

