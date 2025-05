Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Pförtner auf Bahngelände geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen!

Fulda (ots)

Samstagmorgen (3.5. / 5:45 Uhr) soll ein bislang unbekannter Mann einen 60-Jährigen auf dem Bahngelände des Ausbesserungswerkes Fulda geschlagen haben. Das 60-jährige Opfer, das als Pförtner in diesem Bereich tätig ist, sprach den unbekannten Mann an, nachdem dieser sich unbefugt auf dem Gelände aufhielt. Da er den Aufforderungen, das Gelände zu verlassen, nicht nachkam, rief der 60-jährige Pförtner das Bundespolizeirevier Fulda an. Daraufhin schlug der unbekannte Mann den 60-jährigen mit der flachen Hand ins Genick und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

