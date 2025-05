BPOL-KS: Traktor überschlägt sich nahe Bahnstrecke - Fahrer leicht verletzt

Gießen (ots) - Opfer einer exhibitionistischen Handlung wurde Freitagabend (2.5. / 18:12 Uhr) eine Reisende in der Regionalbahn 15383 auf der Fahrt von Marburg in Richtung Gießen. Der aus Algerien stammende Tatverdächtige soll in Gegenwart einer 21-jährigen Frau sich entblößt haben. Die 21-Jährige fühlte sich dadurch belästigt und wählte daraufhin den Notruf. ...

mehr