Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Unbekannte entwenden tagsüber einen VW Bus vom öffentlichen Parkplatz - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (19.02.2025) ist es in der Ostlandstraße an der Ecke Neumünsterstraße zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Der entwendete VW Multivan T6 parkte auf einem öffentlichem Parkplatz vor einem dortigen Geschäft.

Nach bisherigen Erkenntnissen geschah die Tat in einem nur einstündigem Zeitraum von 12:30 bis 13:30 Uhr.

Der Kleinbus mit Segeberger Kennzeichen wird vorläufig auf einen Gebrauchswert von ungefähr 40.000 Euro geschätzt. Das hellgraue Fahrzeug hat einen markant schwarzen Kotflügel mit schwarzem VW-Zeichen. Zudem sind schwarze Felge montiert. Sowohl an der Heckscheibe als auch an den Seitenschwellern befindet sich ein Schriftzug eines Handwerkbetriebes.

Die Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 5- hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. An der Tatörtlichkeit dürften sich zur Mittagszeit Passanten aufgehalten und möglicherweise verdächtige Personen an dem Fahrzeug wahrgenommen haben. Wer kann zudem Angaben zum aktuellen Standort des Fahrzeugs machen? Sachdienliche Mitteilungen werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell