Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB 23 - Großkontrolle zur Überprüfung des gewerblichen Güterverkehrs - Jede zweite Kontrolle führte zu Beanstandungen

BAB 23 (ots)

Am Mittwoch (19.02.2025) führten Einsatzkräfte der Polizei entlang der Autobahn 23 auf dem Parkplatz Forst Rantzau in Richtung Heide eine groß angelegte Kontrolle zur Überprüfung des gewerblichen Güterverkehrs durch. Insgesamt mussten 37 Verstöße festgestellt werden. Die Polizei sieht daher eine weitere Notwendigkeit für diese Maßnahme und kündigt weitere Kontrollen des Güterverkehrs an. Die Verkehrskontrolle fand im Rahmen der europaweit abgestimmten Roadpol-Kontrollwoche "Truck & Bus" statt, die noch bis einschließlich zum 23.02.2025 läuft.

Im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr kontrollierten 22 Einsatzkräfte vom Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn, Bezirksrevier Heide sowie dem Verkehrsüberwachungsdienst Neumünster unterstützt vom Bundesamt für Logistik und Mobilität insgesamt 76 Befördungseinheiten des Güterverkehrs. Hiervon mussten insgesamt 37 Beanstandungen festgestellt und 7 Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt werden.

Bei 6 Fahrzeugen wurde die Ladungssicherung bemängelt. Diese Mängel mussten vor Ort behoben werden. Ein weiteres Fahrzeug mit geladenen Gerüstteilen wurde vor Ort mit mobilen Waagen überprüft. Hierbei wurde eine Überladung von 14 % festgestellt und die Weiterfahrt untersagt. Neben mehreren kleinen Verstößen (defekte Beleuchtung / überschrittene Hauptuntersuchung) wurden bei 20 Fahrzeugführern Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

Der gewerbliche Güterkraftverkehr unterliegt in besonderem Maße speziellen Vorschriften. Aufgrund der starken Konkurrenzsituation und einer angestrebten optimalen Auslastung der Fahrzeuge sowie des Fahrpersonals werden nach wie vor Verkehrsvorschriften missachtet. Eine Beanstandungsquote von annähernd 50 % bei der gestrigen Verkehrskontrolle zeigte die Notwendigkeit für weitere Verkehrskontrollen auf.

Für alle genannten Verstöße wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrer sowie auch gegen die Speditionsunternehmen eingeleitet.

