POL-SE: Kaltenkirchen - Polizei sucht weitere Zeugen nach Verkehrsunfall - Fußgängerin schwer verletzt im Krankenhaus

Kaltenkirchen (ots)

Bereits am Montagmorgen (17.02.2025) ist es in der Straße Am Bahnhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin gekommen, bei der die Frau schwere Verletzungen erlitt und weiterhin im Krankenhaus behandelt werden muss.

Gegen 08:20 Uhr lenkte ein 61-jähriger Kaltenkirchener seinen Ford Edge in Richtung Kisdorfer Weg. In Höhe der Fußgängerbedarfsampel kam es zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin, die sich zum Unfallzeitpunkt auf der Fahrbahn befand.

Die 86-jährige Kaltenkirchenerin erlitt schwere Kopfverletzungen sowie mehrere Frakturen und befindet sich weiter in einem Krankenhaus in ärztlicher Behandlung.

Die Polizei Kaltenkirchen führt die Ermittlungen zum Strafverfahren der fahrlässigen Körperverletzung. Zur Klärung des Unfallhergangs ist es von Bedeutung, ob die genannte Ampel zum Unfallzeitpunkt eingeschaltet war und wenn ja, ob der Fußgänger- oder der Fahrzeugverkehr "grün" hatte. Eine tiefstehende Sonne an dem Morgen erschwert die Klärung des Sachverhalts.

Weitere sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04191-3088-0 entgegengenommen.

