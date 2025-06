Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Leichtverletzte nach Unfällen im Paderborner Stadtgebiet

Paderborn (ots)

(mh) Drei leichtverletzte Verkehrsteilnehmer sind das Ergebnis von drei Unfällen im Paderborner Stadtgebiet am Donnerstag, 12. Juni.

Gegen 11.40 Uhr beabsichtigte eine 79-Jährige in Paderborn-Elsen mit einem Fiat Alfa Romeo von der Abfahrt der B1 aus nach links auf die Straße Alte Schanze in Richtung Scharmede abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten 40-Jährigen. Dieser war in einem BMW 1er auf der Alte Schanze in Fahrtrichtung Wewer unterwegs. Der 40-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 14.000 Euro.

Ebenfalls in Paderborn-Elsen wollte eine 41-jährige Frau gegen 14.00 Uhr in einem Seat Leon von der Paderborner Straße aus nach links in die Straße Am Almerfeld einbiegen. Bei grüner Ampel fuhr sie aus Richtung Paderborn kommend in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Opel Astra eines 21-Jährigen. Der Mann war auf der Paderborner Straße auch bei Grün in Richtung Paderborn unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Opel noch gegen eine Ampel und kam dort zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen in ein Paderborner Krankenhaus. Der Opel musste abgeschleppt werden, der Seat blieb fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf etwa 5.500 Euro.

Der dritte Unfall ereignete sich in Paderborn gegen 15.50 Uhr im Kreuzungsbereich der Borchener Straße mit dem Roener Weg zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Auto. Der 53-jährige Fahrer eines Mitsubishi Colt bog von der Borchener Straße aus nach rechts in den Roener Weg ab. Aufgrund eines verkehrsbedingt im Einmündungsbereich des Roener Wegs haltenden SUVs übersah er eine von links kommende 25-jährige Fahrradfahrerin. Die Frau war auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Borchener Straße in Richtung Paderborn unterwegs und hinter dem SUV auf die Straße gefahren. Die Radfahrerin stürzte auf die Motorhaube des Mitsubishi und von dort aus zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden an dem Auto und am Fahrrad beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell