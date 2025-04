Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Hotelangestellter soll Schülerinnen sexuell bedrängt haben - 34-Jähriger in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Freitagmorgen (04.04.2025) in einem Hotel in Bad Cannstatt einen 34-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, zwei 16-jährige Frauen sexuell bedrängt zu haben. Der Tatverdächtige soll zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr unter einem Vorwand das Zimmer betreten und die beiden in ein Gespräch verwickelt haben. Dabei soll er sie unsittlich berührt und sexuell bedrängt haben. Die beiden jungen Frauen verwiesen den Tatverdächtigen dann aus dem Zimmer und alarmierten eine Begleiterin, welche die Polizei verständigte. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest. Der 34-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit, der in Verdacht steht, bereits im Januar 2025 ähnliche Taten begangen zu haben, wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell