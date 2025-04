Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Bäckerei eingebrochen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (06.04.2025) einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in eine Bäckerei an der Fruchtstraße eingebrochen zu sein. Eine Zeugin beobachtete gegen 02.45 Uhr, dass sich ein Mann an der Eingangstür zu schaffen machte und wählte den Notruf. Alarmierte Beamte trafen wenige Minuten später am Tatort ein und nahmen den Tatverdächtigen noch in der Bäckerei vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

