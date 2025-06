POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Sonntag, den 15.06.2025, in der Zeit von 14:00 Uhr - 18:00 Uhr begab sich ein unbekannter Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Straße Lange Wand. Hier versuchte er ein Fenster eines Wintergartens mit Gewalt zu öffnen. Dies misslang nach bisherigen Erkenntnissen. Am Fenster entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - PKW nicht versichert im Straßenverkehr unterwegs

Am Montag, den 16.06.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 15:15 Uhr einen 29-jährigen PKW-Führer aus Dinklage in der Große Straße. Hierbei wurde ersichtlich, dass der PKW über keinen Versicherungsschutz verfügt. Die Kennzeichen wurden vor Ort entstempelt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta / Wildeshausen - Personensuche unter Einsatz eines Polizeihubschraubers

Am Montag, den 16.06.2025, kam es in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 22:10 Uhr zu einer umfangreichen polizeilichen Suchaktion nach einer hilfebedürftigen Person. Zudem kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der Bereiche in Vechta und Goldenstedt überflog. Die Person wurde schlussendlich wohlbehalten im Bereich Wildeshausen durch Polizeikräfte aufgefunden.

Lohne - Tageswohnungseinbruch

Am Montag, den 16.06.2025, in der Zeit von 09:15 Uhr bis 12:55 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in den rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in der Diepholzer Straße. Innerhalb eines Wintergartens wurde ein Fenster zu den Wohnräumlichkeiten gewaltsam geöffnet. Im Anschluss wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Goldenstedt - PKW-Scheibe eingeschlagen / Wertsachen entwendet

Am Montag, den 16.06.2025, schlug ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 19:20 Uhr und 21:05 Uhr die Scheibe der Beifahrerseite eines PKW Ford Focus ein, welcher auf einem Parkplatz an der Arkeburger Straße geparkt war. Aus dem PKW heraus wurden Wertgegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Dinklage - PKW kommt von Straße ab / Fahrer flüchtig

Am Montag, den 16.06.2025, befuhr ein unbekannter PKW-Führer im Verlauf der Nacht die Quakenbrücker Straße in Fahrtrichtung Dinklage und kam im Verlauf nach links von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Graben zum Stillstand. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne den Verkehrsunfall zu melden. Vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer wurden gegen 05:30 Uhr auf den PKW aufmerksam. Ersten Ermittlungen nach waren am PKW zudem falsche Kennzeichen angebracht. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

