Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Montag, den 16.06.2025, befuhr eine 49-jährige PKW-Führerin aus Molbergen gegen 15:15 Uhr die Cloppenburger Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg. Zeitgleich beabsichtigte ein 49-jähriger PKW-Führer aus Molbergen von der Straße "Am Waldeck" auf die Cloppenburger Straße nach links einzufahren. Hierbei übersah er die bevorrechtigte Molbergerin. Infolge des Zusammenstoßes wurden beide Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4500,- EUR. Zum Zwecke der Unfallaufnahme wurde die Cloppenburger Straße kurzzeitig gesperrt.

Garrel - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person und hohem Sachschaden

Am Montag, den 16.06.2025, befuhr ein 36-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg gegen 21:15 Uhr den Beverbrucher Damm in Fahrtrichtung Kellerhöhe. Im Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW auf einem Seitenstreifen. Danach verlor der Cloppenburger weiter die Kontrolle über den PKW, rutschte in zwei Vorgärten und kam vor einem Baum zum Stillstand. Der PKW-Führer musste durch die Freiwillige Feuerwehr Garrel aus seinem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurde er schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand insgesamt ein hoher Sachschaden in Höhe von ca. 40000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell