Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl eines Motorrollers

Am Sonntag, den 15.06.2025, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarz/blauen Motoroller Peugeot von einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses am Schwedenweg. Wenige Häuser entfernt wurden Teile des Motorrollers aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Cappeln - PKW muss Gegenverkehr ausweichen / Verursacher flüchtig

Am Montag, den 16.06.2025, befuhr ein 38-jähriger PKW-Führer aus Lohne gegen 02:35 Uhr die Bührener Straße aus Cappeln kommend in Fahrtrichtung Bühren. Im Verlauf kam ihm ein PKW entgegen, der zu weit auf seine Fahrbahn geriet. Der Lohner wich nach rechts aus und touchierte einen Baum. Der andere PKW-Führer setzte seine Fahrt unerkannt und unerlaubt fort. Der Sachschaden wurde auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cappeln / Sevelten - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Am Sonntag, den 15.06.2025, kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Cappelner Straße, bei dem ingesamt vier Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein 38-jähriger PKW-Führer aus Halen (weitere Insassen: weiblich, 34 J. / männlich, 6 J. / weiblich, 5 J.) vor einer rotzeigenden Ampel anhalten. Dies übersah eine nachfolgende 40-jährige PKW-Führerin aus Emstek (Beifahrer: männlich, 9 J.) und fuhr auf. Hierbei wurde der 9-jährige leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurden der 38-jährige Halener und seine Beifahrerin, sowie das 6-jährige Kind. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- EUR.

Emstek - PKW-Führer fährt auf parkende PKW auf / Verursacher alkoholisiert

Am Montag, den 16.06.2025, befuhr ein 23-jähriger PKW-Führer aus Emstek die Straße Zur Poggenburg. Im Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem geparkten PKW. Dieser wiederum wurde auf einen weiteren geparkten PKW aufgeschoben. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Zudem erhärtete sich im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme der Verdacht, dass der Emsteker unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Dies bestätigte sich bei einem Vortest mit 2,26 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 60000,- EUR.

Essen (Oldb) - Verkehrsunfallflucht

Am Samtag, den 14.06.2025, befuhr ein 61-jähriger PKW-Führer aus Essen gegen 12:15 Uhr die B68 von Quakenbrück in Richtung Essen und ordnete sich nach links in Fahrtrichtung der Beverner Straße vor einer rot zeigenden Ampel ein. Zeitgleich wartete ein weiterer PKW auf gleicher Höhe auf der Geradeausspur. Als die Ampel auf grün umschaltete, überholte ein nachfolgender unbekannter Motorradfahrer den PKW auf der Geradeausspur linksseitig und touchierte den PKW des Esseners. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Der Motorradfahrer entfernte sich unerlaubt in Fahrtrichtung Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen unter 05434/92470 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell