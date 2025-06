Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung PI Cloppenburg/Vechta 15.06.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Samstag, 14.06.2025 gegen 20:35 Uhr, führten Polizeibeamte eine Personenkontrolle im Nahbereich des Mehrgenerationenparks an der Friesoyther Straße in Cloppenburg durch. Es wurde festgestellt, dass gegen einen 19-jährigen aus Hamburg ein Haftbefehl vorlag. Der 19-jährige versuchte zu flüchten und wehrte sich stark gegen die Festnahme, indem er u.a. auf die Polizeibeamten einschlug und -trat. Dabei wurden eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter verletzt. Der Hamburger konnte überwältigt und im weiteren Verlauf einer Justizvollzugsanstalt zugeführt werden.

Es wurden Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell