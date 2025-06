Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 15.06.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 14. Juni 2025, um 19:35 Uhr wurde durch eine Funkstreifenbesatzung ein 33- jähriger Friesoyther in seinem PKW in der Altenoyther Straße kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren hinsichtlich Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

26683 Saterland - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag, den 14. Juni 2025 gegen 13:30 Uhr in der Straße Poaters Koamp im Saterland. Die geschädigte Fahrzeugführerin beabsichtigte rückwärts von der Hofeinfahrt auf den Poaters Koamp aufzufahren als plötzlich ein Sprinter nach Auslieferung eines Paketes rückwärts um die dortige Zaunecke bog und in den PKW der Geschädigten fuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Saterland unter Tel. 04498-923770 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell