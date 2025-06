Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 13/14.06.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, den 14.06.2025, gegen 03:30 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann aus Ostercappeln die Osnabrücker Straße in Neuenkirchen-Vörden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand (AAK: 1,37 Promille). Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung-

Am 13.06.2025; 21:45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Dinklager mit seinem PKW die lange Straße in 49413 Dinklage. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung, so dass die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Urkundenfälschung-

Am 14.06.2025; 01:55 Uhr, wird in 49456 Bakum, Harmer Straße, ein 16-jähriger aus Menslage als Führer eines PKW BMW kontrolliert. Hierbei wird neben der fehlenden Fahrerlaubnis festgestellt, dass die an dem PKW angebrachten Kennzeichen nicht für diesen ausgegeben sind. Im Rahmen der Kontrolle gibt der 16-jährige falsche Personalien an. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens und Beschlagnahme der Kennzeichen sowie Übergabe des 16-jährigen an dessen Erziehungsberechtigten.

Vechta - Raubüberfall/ Zeugen gesucht-

Am 14.06.2025; 04:30 Uhr, kam es in Vechta, im Bereich Große Straße/ Bahnhofstraße, zu einem Raubüberfall. Nach ersten Ermittlungen wurde ein 52-jähriger Mann aus Vechta von einer bislang unbekannten männlichen Person, welche aus der Innenstadt kam, niedergeschlagen. Im Weiteren wurde dem Opfer die Geldbörse entwendet und der unbekannte Täter flüchtete in Richtung Kirche. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell