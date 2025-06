Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 14.06.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe - Einbruchdiebstahl in Schuppen

In der Nacht vom Donnerstag, 12. Juni 2025 auf den Freitag, den 13.Juni 2025 zwischen 20:00 Uhr und 08:30 Uhr kam es in der Heinfelder Straße in Friesoythe zu einem Einbruch in einen Schuppen. Unbekannte Täter verschafften sich über eine Leiter und ein Fenster Zugang zu dem Schuppen. Dort entwendeten sie zwei Motorräder der Marke Honda und BMW, ein Pedelec sowie ein Klimagerät. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2650,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-9339-115) zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

26683 Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 13. Juni 2025, um 21:40 Uhr wurde durch eine Funkstreifenbesatzung ein 16-jähriger aus dem Saterland auf seinem Quad in der Schulstraße in Ramsloh kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren hinsichtlich Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

26676 Barßel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitag, den 13 Juni 2025 kam es in der Friesoyther Straße in Barßel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 8- jährigen Radfahrer und einen 45- jährigen PKW- Führer aus Barßel. Das Kind befuhr die Straße und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten PKW. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen das Kind leicht verletzt wurde.

26169 Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am 13. Juni 2025 gegen 15:03 Uhr auf der Thüler Straße in Friesoythe. Ein PKW- Anhänger Gespann befuhr die B72 aus Friesoythe kommend in Richtung Cloppenburg. Plötzlich fiel scheinbar davon ein unbekannter Gegenstand auf die Windschutzscheibe des dahinterfahrenden PKW. Hierdurch entstand ein Schaden an der Windschutzscheibe. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang o. zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe, Tel. 04491-9339-115 zu melden.

