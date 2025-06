Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek / Hoheging - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Am Donnerstag, den 12.06.2025, befuhr ein 21-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg die B213 aus Richtung Ahlhorn in Fahrtrichtung Cloppenburg. Zeitgleich befuhr ein 50-jähriger PKW-Führer aus Emstek die Hauptstraße aus Höltinghausen kommend in Fahrtrichtung B213. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider PKW, bei dem der Emsteker leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR.

Essen (Oldb) - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 11.06.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW BMW X 1 in einer Parkbucht an der Hasestraße. In der Zeit von 18:45 Uhr bis 19:00 Uhr wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen unter 05434/924700 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 12.06.2025, befuhr ein LKW-Anhänger-Gespann gegen 07:45 Uhr die B213 aus Lastrup kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. Auf Höhe einer Baustelle überfuhr der unbekannte LKW-Fahrer einige Pylonen, die dort zwecks Absperrung aufgestellt waren. Diese schleuderten in den Gegenverkehr und kollidierten mit einem entgegenkommenden PKW. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung an PKW

Bereits in der Zeit von Sonntag, den 08.06.2025 bis Montag, den 09.06.2025, entfernte ein unbekannter Täter ein Luftventil an einem Reifen eines PKWs VW Passat, welcher auf einem Parkplatz an der Lindenallee abgestellt war. Der PKW war hierdurch nicht mehr fahrbereit. Generell kam es im Zeitraum vom 06.06.2025 bis 10.06.2025 zu gleichgelagerten Sachverhalten an gleicher Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell