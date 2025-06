Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision zwischen Radfahrer und Pkw

Nordhausen (ots)

Zu der Kollision eines Radfahrers mit einem Auto kam es am Mittwoch gegen 16 Uhr. Beim Einbiegen des Pkw von der Halleschen Straße in den Stresemannring kam es zur Kollision mit einem der Halleschen Straße folgenden Radfahrer. Dieser stürzte und zog sich Verletzungen zu. An dem Auto und dem Fahrrad entstanden Sachschäden von mehr als 1500 Euro. Zum Unfall hat der Inspektionsdienst Nordhausen Ermittlungen eingeleitet.

