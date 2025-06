LPI-NDH: Mehrere Menschen bei Unfall verletzt

Steinthaleben (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr und Mittwoch, gegen 11.25 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Garagenkomplex in der Kelbraer Straße ein. Die Unbekannten entwendeten Beutegut im Wert von über 1000 Euro, darunter Schrauben, Baustrahler, Kabeltrommeln und einen Staubsauger. Bei dem Einbruch versachten die Diebe einen Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizeibeamten sicherten Spuren und ...

