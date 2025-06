Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehrfahrzeug auf Einsatzfahrt verunfallt - mehrere Kameraden verletzt

Werna (ots)

Am Mittwochnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, ist ein Fahrzeug der Feuerwehr auf einer Einsatzfahrt verunfallt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Einsatzfahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Das Feuerwehrfahrzeug kippte in weiterer Folge auf die Seite. Der Fahrer des Fahrzeuges erlitt schwere Verletzungen. Acht Kameraden, die in dem Fahrzeug mitfuhren, wurden leicht verletzt. Bei dem Unfall wurde auch ein Telefonmast in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf einen Wert im fünfstelligen Bereich. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

