LPI-NDH: Einbruch fehlgeschlagen

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Julius-Haase-Straße einen Stromversorgungsschrank. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf 1800 Euro. Die Beschädigung wurde am Donnerstag, 17. April, festgestellt. Seitdem ermittelt die Polizei im Eichsfeldkreis wegen Sachbeschädigung. Wer kann Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der ...

