Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe verursachen hohen Sachschaden - Zeugen gesucht!

Steinthaleben (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr und Mittwoch, gegen 11.25 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Garagenkomplex in der Kelbraer Straße ein. Die Unbekannten entwendeten Beutegut im Wert von über 1000 Euro, darunter Schrauben, Baustrahler, Kabeltrommeln und einen Staubsauger. Bei dem Einbruch versachten die Diebe einen Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Die Polizeibeamten sicherten Spuren und bitten um Zeugenhinweise. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum machen konnten, werden gebeten, sich in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0143306

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell