Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand in Wohnung in der Innenstadt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 13.03.2025, kurz nach 12.00 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Integrierten Leitstelle ein. Bei einem Mehrfamilienhaus in der Tumringer Straße, unweit des Senser Platz, würde schwarzer Rauch aus einer Wohnung dringen. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in der Küche. Der Brand konnte von der Feuerwehr innerhalb weniger Minuten gelöscht werden. Ein Bewohner der Wohnung sei mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Durch den Brand wurde die Küche nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

