POL-FR: Wehr: Kupferkabel von Lagerplatz entwendet - Hinweisgeber gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 12.03.2025 zwischen 10:10 Uhr und 10:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein in der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen ordnungsgemäß am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kömmern. Er befuhr ...

