Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Geschädigten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 12.03.2025, kurz vor 12.00 Uhr, meldete ein Zeuge einen weißen Mercedes Sprinter mit einem Wohnwagen, der mit einer sehr hohen Geschwindigkeit auf der Autobahn A 861 durch den Nollinger Bergtunnel fahren würde. Der Wohnanhänger habe bereits gependelt. Der weiße Sprinter verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte und bog auf die Bundesstraße 316 nach rechts ab. Im weiteren Verlauf soll der Fahrer an der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte, an der zweiten Lichtzeichenanlage das Rotlicht überfahren haben. Ein auf der Bundesstraße entgegenkommender dunkler VW, welcher nach links auf die Autobahn auffahren wollte, habe nur durch eine Vollbremsung eine Kollision mit dem weißen Sprinter verhindern können. Der 26-jährige Fahrer des Sprinters fuhr über den Äußerer Ring und dann bei Karsau auf die Bundesstraße 34 auf. Schlussendlich konnte der 26-jährige Fahrer kurz vor dem Ortseingang in Schwörstadt angehalten und kontrolliert werden.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht nun den Fahrer des dunklen VW, welcher womöglich durch die Rotlichtfahrt des Sprinters gefährdet wurde. Ebenso mögen sich Verkehrsteilnehmer melden, welche vielleicht ebenso durch die Fahrweise des 26-jährigen Sprinterfahrer gefährdet wurden.

