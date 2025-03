Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand in Wäschekeller eines Mehrfamilienhauses

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 12.03.2025, gegen 14.45 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in den Imbachweg gerufen. Bei der Erkundung der Örtlichkeit konnten im Wäschekeller ein verbranntes Bekleidungsstück, welche noch an der Wäscheleine hingen, festgestellt werden. Der Brand des Bekleidungsstückes konnte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von einem Anwohner gelöscht werden. Durch den Brand wurde ebenfalls die Isolierung einer Wasserleitung in Mitleidenschaft gezogen. Es sei niemand verletzt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eine vorsätzliche Entzündung des Bekleidungsstücks kann nicht ausgeschlossen werden.

