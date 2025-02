Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbrüche in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in zwei Bürogebäude eingebrochen, die Polizei sucht Zeugen.

Der erste Vorfall ereignete sich im Schützenweg in der Zeit von Sonntagabend bis Montagfrüh. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters verschafften sich die Täter Zutritt zum Gebäude und durchwühlten mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Ein weiterer Einbruch wurde in einem Bürogebäude in der Bergstraße festgestellt. Hier drangen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh in das Objekt ein. Mehrere Räume wurden durchsucht, auch hier fehlen noch genaue Angaben zum Diebesgut.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(234768)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell