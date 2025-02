Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Radfahrer beleidigt Polizeibeamte und steht unter Alkoholeinfluss

Oldenburg (ots)

Ein 19-jähriger Radfahrer beleidigte am Samstag eine Polizeistreife, bei der Kontrolle des Mannes stellten diese eine Alkoholbeeinflussung fest.

In der Nacht zum Samstag, gegen 23:40 Uhr, war eine Polizeistreife in der Innenstadt unterwegs, als ein Radfahrer im Bereich Lange Straße / Heiligengeistwall den Streifenwagen passierte. Hierbei rief dieser eine beleidigende Äußerung in Richtung der Beamten. Aufgrund des geöffneten Fensters konnten die Streife die Äußerung deutlich hören.

Die Polizeistreife forderte den Radfahrer daraufhin zum Anhalten auf, doch dieser ignorierte die Aufforderung und setzte seine Fahrt fort. Erst mehrere hundert Meter weiter konnte der 19-Jährige schließlich angehalten werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des jungen Mannes fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Aufgrund dessen wurde bei dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Beleidigung eingeleitet.(228939)

