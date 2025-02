Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streitigkeiten enden mit Beleidigung

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Samstag, 15.02.2025, 16:55 Uhr

Am Samstagnachmittag, den 15.02.2025, kam es in der Bachstraße zwischen drei Anwohnern zunächst zu Streitigkeiten. Einer der Beteiligten hatte mehrfach mit seinem Pkw vor dem Wohnhaus gehupt, da ihm die Zufahrt durch ein anderes Fahrzeug versperrt war. Daran störte sich ein Nachbar, der den Mann und seinen Begleiter beschimpfte. Der Begleiter ließ sich dabei so provozieren, dass er den schimpfenden Nachbarn beleidigte. Dieser stellte im Anschluss bei der Polizei einen Strafantrag wegen Beleidigung. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnten schlichtend auf die Streitparteien einwirken.

